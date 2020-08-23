Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen Kamp\u00e7\u0131l\u0131k ve Yoga Kamp\u0131 na kat\u0131lan vatanda\u015flar, do\u011fa i\u00e7inde etkinlikler yaparak huzurlu bir \u015fekilde vakit ge\u00e7irdi. Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen ve 4 ayr\u0131 kamptan olu\u015fan etkinlik sona erdi. Korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda 30 vatanda\u015f\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 programda ilk olarak kamp ate\u015fi ba\u015f\u0131nda sohbet etkinli\u011fi yap\u0131ld\u0131. \u0130ki seans \u015feklinde yoga yap\u0131lan etkinli\u011fe kat\u0131lan do\u011faseverler, tabiat i\u00e7inde yer ald\u0131klar\u0131 i\u00e7in mutlu olduklar\u0131n\u0131 belirtiler. Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi yetkilileri, farkl\u0131 temalar ile d\u00fczenlenen 4 kamp program\u0131na da ilginin yo\u011fun oldu\u011funu belirterek, do\u011fa etkinliklerinin s\u00fcrece\u011fini ifade etti.