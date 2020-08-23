AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'da koronavirüs tespit edildi



ESKİŞEHİR, (DHA) AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcı Hasan Burgaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcı Hasan Burgaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Başkanımız Av. Zihni Çalışkan'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisi evde izole durumda ve sağlık durumu iyidir" dedi.

TOPLANTIYA KATILAN CHP İL BAŞKANI KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, 1 gün önce diğer partilerin il başkanlarıyla bir araya gelip, Eskişehir gündemiyle ilgili toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan CHP İl Başkanı Recep Taşel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çalışkan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Covid-19 testi pozitif çıkan mevkidaşım AK Parti İl Başkanı Sayın Zihni Çalışkan´a acil şifalar diliyorum. Bugün kendisiyle bir arada olmamız nedeniyle hiçbir belirti olmamasına rağmen kendimi karantinaya alıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-08-23 11:30:15



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