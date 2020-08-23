Başkan Ataç'ın 'Selami Vardar' mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçmiş dönem Eskişehir Belediye Başkanı Selami Vardar’ın 19. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve kalıcı hizmetleri ile vatandaşların gönlünde yer eden Selami Vardar’ın 19. ölüm yıl dönümü için bir mesaj yayımladı. Başkan Ataç mesajında Vardar’ın kuşaklar boyu unutulmayacağını belirterek, "Eskişehir Belediye Başkanlığı görevini 1973 1977 ve 1989 1994 yılları arasında benzersiz ve güzel hizmetler bırakarak yerine getiren merhum büyüğümüz Selami Vardar’ı aramızdan ayrılışının 19. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci, yüksek insani değerleri, her kesimden Eskişehirliye duyduğu saygı, sevgi ve hizmet tutkusuyla örnek bir yerel yönetim anlayışını kendisinden sonrakilere armağan etme onuruna erişen Selami Vardar, çağdaş bir kenti yeniden var etmedeki emeği, çabası, babacanlığı ve ağabeyliğiyle kuşaklar boyu anılacaktır. Kentimizin altyapı projesi başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçiren Selami Vardar, örnek olmaya devam ediyor. Merhum Selami Vardar’ı ağabeyliği, dürüstlüğü ve yüksek insani değerleriyle her zaman hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

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