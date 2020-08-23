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Sokakta yaşayan sevimli patilere aşı yapıldı

İHA

Sokakta yaşayan sevimli patilere aşı yapıldı

Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların sağlığını korumak amacıyla rutin aşı takvimini uygulamaya devam ediyor.
Sokakta yaşayan sevimli patiler için atölyelerinde imal ettiği ‘Şirin’ ve ‘Şirine’ hayvan besleme heykellerinden köpek kulübeleri ve kedi evlerine kadar pek çok alanda çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, hayvanseverler ile iş birliğini sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi, son olarak Nasrettin Hoca Parkı, İğdeli Park ve Engelsiz Park’ta hayvan sağlığını korumak ve zoonoz hastalıklara karşı rutin aşı çalışması yaptı. Hayvanseverlerin de katıldığı aşılama çalışmasında, yavru ve yetişkin sokak köpeklerinin eksik aşıları tamamlandı. Çalışmalara devam edeceklerini belirten yetkililer, hayvanseverler ile yaptıkları iş birliğini süreceklerini kaydetti. Sıcak havalara dikkat çeken yetkililer, "Sıcak havalarda su bulamayan can dostlarımız için kapınızın önüne, parklara, sokaklara bir kap su koymayı unutmayın” diye çağrıda bulundu.

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