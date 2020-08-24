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Trafikte yol verme meselesi kanlı bitti Eskişehir'deki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı

İHA

Eskişehir'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Trafikte yol verme meselesi kanlı bitti Eskişehir'deki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı

Eskişehir'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. E.A. ile Y.A. arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.A., üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek E.A'yı kolundan yaralayıp olay yerinden kaçtı. Kolundan yaralanan E.A., 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla alakalı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Y.A'yı olayda kullandığı silahla birlikte kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan Y.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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