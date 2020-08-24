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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ’de sanal mezuniyet coşkusu

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 20192020 öğretim yılı mezunları, mezuniyet coşkusunu sanal ortama taşıdı.

ESOGÜ’de sanal mezuniyet coşkusu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 20192020 öğretim yılı mezunları, mezuniyet coşkusunu sanal ortama taşıdı.
Türkiye’nin dört bir köşesindeki ESOGÜ’lüler mezuniyet mesajlarını öğretim üyeleri ve arkadaşları ile paylaştı. Bir sosyal eğitim platformu uygulaması üzerinden asenkron olarak gerçekleşen mezuniyet buluşmalarında öğrenciler kendi sınıf ve dönem mezunları ile video mesajlarını paylaştı, meslek yeminlerini online olarak etme fırsatı buldu. Aynı platformda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın yanı sıra tüm fakülte dekanları ve meslek yüksekokulu müdürleri ile bölüm başkanları da mezun öğrencilere video mesajlarını iletti.
Uygulama üzerinden yeni mezunlara hitap eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajında 2020 yılının insanlığa unutulmaz dersler veren bir yıl olarak tarihe geçeceğini vurgulayarak, gençlerin pandemi sürecini de eğitimlerinin bir parçası olarak görüp gözlemlemeleri gerektiğine dikkat çekti. Yeni mezunlara önemli tavsiyelerde bulunan Rektör Şenocak, tüm mezunları tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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