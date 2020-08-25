Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2)

SOKAĞI TÜRK BAYRAKLARIYA DONATILDI
Mersin´in Mut ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede 30 gün sonra şehit olan, evli ve 1 çocuk babası Ulaştırma Er Cihat Şengil´in (25) acı haberi, baba ocağına ulaştı. Samsunlu ailenin yaşadığı Eskişehir´in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi´nde şehit evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.
Eskişehir´de oturan Adem ve Neriman Şengil çiftinin 5 çocuğundan biri olan Cihat Şengil´in şehit haberi Eskişehir´deki yakınlarına verildi. Ailesinin yaşadığı Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi´nde şehit evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Komşuları da balkonlarına Türk bayrakları astı. Tepebaşı Belediyesi tarafından sokağa çadır kurulurken, şehit Cihat Şengil´in kardeşleri ve amcaları taziyeleri kabul etti. Amcalarından Kadir Şengil, yeğeninin şehit olduğu haberini gece aldıklarını ifade ederek, "Mersin´den Kıbrıs´a gidiyordu. Sevk sırasında otobüs devrilmesi sonucu yaralandı ve 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Bugün şehit haberini aldık. Evli ve 3 yaşında çocuğu var, burada eğlence yapmıştık, en son yeğenimi o zaman görmüştüm. Vatan sağ olsun" dedi. Şeyda Şengil ile evli ve 3 yaşında Ecrin Nisa Şengil adında kız babası olan şehit Er Cihat Şengil´in cenazesinin yarın Eskişehir´de torağa verileceği belirtildi.
Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-08-25 12:07:32
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