ESO’dan uluslararası ikili iş görüşmeleri hamlesi

Eskişehir Sanayi Odası, üyelerinin uluslararası iş birlikleri geliştirmelerini sağlamak, firmaların Dünya pazarından pay almalarının önünü açmak ve mevcut paylarını arttırmalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği uluslararası ikili iş görüşmeleri çalışmalarına hız verdi.

Pandemi süreci sebebiyle büyük sekteye uğrayan fuar sektörünün firmalara zararını en aza indirme adına, fuar esnasında yapılan iş görüşmelerinin tamamı online ortama taşındı. Bu görüşmeler, ESO’nun yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında ücretsiz olarak üyelerin hizmetine sunuluyor.

Konu ile alakalı değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Üyelerimizin uluslararası pazarlarda daha çok pay almalarına yönelik yürüttüğümüz ikili iş görüşmeleri faaliyetlerine hız verdik. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeni ile ikili iş görüşmelerinin en büyük ayağı olan fuar organizasyonları yapılamıyor. Ancak bu engeli üyelerimizin online olarak organizasyonlarda yer almalarını sağlayarak, üyelerimizin uluslararası ikili iş görüşmelerinde destek oluyoruz. Bu tür çalışmalarımıza hızımızı kesmeden devam edeceğiz.” dedi.



ESO Üyeleri ücretsiz yararlanacak

ESO Üyeleri online ikili iş görüşmelerine ilgi alanlarına göre kayıt olup yapacakları görüşmeler ile firmalarının uluslararası yeni iş ortaklıkları geliştirmesine katkı sağlayabilecek. Planlanan ikili iş görüşmeleri ve online toplantılar özel olarak tasarlanmış yeni B2match sistemi üzerinden düzenlenecek olup, ücretsiz kayıt için ESO tarafından gönderilen kodun seçilmesi ESO Üyesi firmaların sisteme ücretsiz kayıt yapmaları için yeterli olmaktadır.

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