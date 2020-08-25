Özel Harekatın Polisinin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı Şüphelilerin üzerinden tabanca ve uyuşturucu çıktı

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Eskişehir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, Özel Harekat Şubesi ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde görev alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 şahsı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilere yapılan üst aramasında ise, 1 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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