Özel Atayurt “Benim Okulum Temiz Belgesini” alan ilk okul oldu Genel Müdürü Hikmet Ertürk; "Tüm çalışmalarımız bizlere emanet edilen öğrencilerimizin daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için"

Özel Atayurt Okulu, Türk Standartları Enstitüsüne yaptığı başvurusu sonrasında ‘Benim Okulum Temiz Belgesini’ belgesini almayı kazanan Eskişehir’de ilk okul oldu.

Korona virüs (Covid19) salgınınla mücadele, hijyen ve sanitasyonla ilgili okula gelen Eskişehir TSE yetkilileri incelemelerde bulundu. “Hijyen şartlarının geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nda istenilen tüm kriterler doğrultusunda yapılan inceleme ve denetim sonucunda Eskişehir’de “Benim Okulum Temiz Belgesi’ ilk olarak Atayurt Okullarına verildi.

Düzenlenen törende konuşan Genel Müdürü Hikmet Ertürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Benim Okulum Temiz” uygulamasına başvuran ve Eskişehir’de belgeyi alan ilk okul olduğumuzu belirterek, tüm çalışmaların bizlere emanet edilen öğrencilerimizin daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için yapıldığını söyledi. Ertürk, Eskişehir’de “Benim Okulum Temiz” Belgesi almaya hak kazanan “ilk”okul olmanın haklı gururunu yaşarken uygulamanın ve sürdürülebilir olmasının sağlanmasının önemine de dikkat çekerek, “Okulumuzu ziyaret eden Eskişehir Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Muhammet Taha Güven ve TSE Eskişehir Belgelendirme Müdürü İsmail Kaynarca’ya, törene katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Kurumumuzda olması gereken ihtiyaçların ve tedbirlerin alınmasında emeği geçen kurucumuza, yöneticilerimize, “Atayurt Sağlıklı Eğitim Ortamı Oluşturma ve Sürdürme Komisyonu” ekibimize, idareci arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Daha sonra konuşan Türk Standartları Enstitüsü Müdürü İsmail Kaynarca ise, Atayurt Okullarının yapılan denetim sonucunda kılavuzda belirtilen kriterlere uygun bir okul olması nedeniyle Eskişehir’de ilk olarak “Benim Okulum Temiz” Belgesini hak ederek aldıklarını, bu belgenin alınmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven de, Atayurt Okullarının bir ekip olarak örnek bir çalışma sürdürdüğünü ve “Benim Okulum Temiz” Belgesini almayı hak ettiklerini, önemli olanın Genel Müdürün söylediği gibi alınan tedbirlerin sürdürülebilir olmasının önemine değindi. Güven, tüm çalışanları ve emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların bitiminde TSE Eskişehir Belgelendirme Müdürü tarafından Atayurt Okulları Kurucu Temsilcisi Ahmet Yalçın’a “Benim Okulum Temiz Belgesi’ takdim edildi.

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