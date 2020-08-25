Jandarma hırsızları çadırda yakaladı

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelileri çadırda yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar İlçesi Kadıncık Mahallesinde A.Ş.’ye ait evden 10 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek altın, 1 adet bilezik, 500 Dolar ve 300 Euro’nun çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Jasat Dedektif Timleri tarafından şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Çandır mahallesinde bulunan çadırlarda yaşayan şüphelileri yönelik yapılan operasyonda çalınan ziynet eşyasını ve paraları ele geçirdi. Ekipler, Y.M., A.M., O.Ç. ve C.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.M. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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