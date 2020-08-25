Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (3)

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CENAZESİ ESKİŞEHİR´E GETİRİLDİ

Mersin'in Mut ilçesinde, 27 Temmuz'da 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybederek şehit olan Cihat Şengil´in cenazesi özel uçakla Eskişehir'e getirildi.

Şehit Cihat Şengil´in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı´nda askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili İbrahim Arslan, askeri ve mülki erkan, şehit Cihat Şengil´in ailesi ve yakınları katıldı. Yarın öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan şehit Şengil´in cenazesi Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2020-08-25 21:21:14



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