Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor Yiğit Balbağ: “Tedaviye başladıktan sonra umut beliriyor insanın içinde” Uzm. Dr. Türkan Tünerir: “Şimdi koşu bandında koşabiliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor Yiğit Balbağ: “Tedaviye başladıktan sonra umut beliriyor insanın içinde” Uzm. Dr. Türkan Tünerir: “Şimdi koşu bandında koşabiliyor”

İHA

Eskişehir'de yaklaşık 3 ay önce iş kazası geçiren ve ayak bileğinde çok sayıda kırık meydana gelen Yiğit Balbağ, yürüyemeyeceğini düşünmesine rağmen kısa sürede toparlanarak koşmaya başladı.

Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor Yiğit Balbağ: “Tedaviye başladıktan sonra umut beliriyor insanın içinde” Uzm. Dr. Türkan Tünerir: “Şimdi koşu bandında koşabiliyor”

Eskişehir’de yaklaşık 3 ay önce iş kazası geçiren ve ayak bileğinde çok sayıda kırık meydana gelen Yiğit Balbağ, yürüyemeyeceğini düşünmesine rağmen kısa sürede toparlanarak koşmaya başladı.
Yaklaşık 3 ay önce çalıştığı iş yerinde kaza geçiren 30 yaşındaki Yiğit Balbağ’ın sol ayak bileğinde çok sayıda parçalı kırık meydana geldi. Bileğinin hem iç hem de dış kısımlarında çoklu kırık bulunan Balbağ’ın ayağında da derin yaralar oluştu. Kazanın ardından hemen ameliyata alınan Balbağ, cerrahi müdahale sonrası 2 ay boyunca istirahat etti. Ayağındaki yaralar iyileşmeyen ve bileğini kullanmakta zorluk çeken Balbağ, Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelerek tedavi olmaya başladı. Umudunu kaybetmeyen Balbağ, azimle çalışarak tedavisinin henüz başında ilk adımlarını attı. Ayağındaki kapanmayan yaralar için Fizyomer’de Ozon tedavisi de gören Balbağ, şimdi yaralarının kapanmak üzere olduğunu söyledi.Tedavi süreci sona ermeden koşmaya dahi başlayan Yiğit Balbağ, artık eski yaşamına dönmeyi bekliyor.

“Tedaviye başladıktan sonra umut beliriyor insanın içinde”
Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tekrar yürüyebileceğinden bile şüphe duyduğunu belirten Yiğit Balbağ, “33 buçuk ay önce bir iş kazası geçirdim. Sol ayak bileğimin iç ve dış taraflarında parçalı kırık meydana geldi. Ameliyat oldum ve yaklaşık 2 ay yatış süresi oldu. Bileğimi oynatmada sıkıntılar yaşadım. Yaralarım da vardı. Kazadan sonra ayağım kötü bir durumdaydı. Yaralar gözle görülür şekildeydi, üzerine basamıyordum. Böyle olunca düşünüyorsunuz yani, ‘Bir daha nasıl düzelecek ve eski haline dönebilecek mi ’diye. Bir umutsuzluk olabiliyor. Tedaviye başladıktan sonra umut belirmeye başlıyor insanın içinde. Eskisi gibi yürüyebileceğim diyorsunuz” diye konuştu.

“Bu tedavi sayesinde yaralarım oldukça küçüldü”
Ayak yaraları için Ozon tedavisi gören Yiğit Balbağ, yaralarının hızla iyileştiğini söyledi. Yaralarının neredeyse tamamen iyileşme aşamasına geldiğinin altını çizen Balbağ, “İlk önce ameliyat oldum ve 1 buçuk ay sonra alçı çıktı ayağımdan. Sonrasında 2 hafta daha üstüne basamadım. Fizyomer’de tedaviye başladıktan sonra bilek hareketleri yaptırılmaya başladı. Masajlar yapıldı. Yavaş yavaş ayağın üzerine basma ve yürüme hareketlerine başladık. Bazı squat hareketleri yaptık. Onun haricinde de 2 günde bir ozon tedavisi görüyorum. Büyük yaralar için torbalama ozon tedavisi alıyorum. Bu tedavi sayesinde de yaralarım oldukça küçüldü. Yaralar düşme aşamasında. Yaraların iyileşmesi konusunda çok yararı dokundu bana. Ayağımın da kendine geldiğini hissettim” şeklinde konuştu.

“Şimdi koşu bandında koşabiliyor”
Yiğit Balbağ’ın fizik tedavisinin kısa sürede başarılı bir sonuca ulaştığını anlatan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Biz kendisine hem fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uyguladık hem de ozon tedavisi uyguladık. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programımızda eklem hareket açıklığını artırmak, ödemini gidermek ve ağrılarını dindirmekti amacımız. Daha sonra fizyoterapistlerimizin eşliğinde yoğun bir egzersiz programına aldık. Kapanmayan yaralar için de ozon tedavisi uyguladık. O tedavi hakkında da şunları anlatabiliriz: Ozona dayanıklı torbalarımız var. Bu torbaların öncelikle içerisindeki hava boşaltılıyor ve daha sonra ozon gazı dolduruluyor. 2030 dakika kadar ayak ozonlu torbanın içerisinde bekletiliyor. Ozon gazının, dokulara oksijen taşıma özelliği var. Dokuların kanlanmasını artırıyor. Ödemi gideriyor ve bakterileri öldürücü etkisi var. Alyuvarların dokulara oksijen götürmesini artırıyor. Ayrıca bağışıklık hücrelerini de olumlu etkileyerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ozon tedavisi hem yaralar açısından hem de ayağın kemik yoğunluğunun azalmasına bağlı ödem ve şişliğin giderilmesinde de olumlu sonuçlar verdi. 1 hafta gibi kısa bir sürede ayağındaki şişlik ve ödemi giderdik. Ayağının üzerine basmazken artık basmasını sağladık. Daha sonra hızlıca adım atarken şimdilerde koşu bandında koşabiliyor. Hem o mutlu hem de biz çok mutluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (3)
YEREL HABERLER Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü ...
Eskişehirspor Başkanı Akgören: Puan silme ve küme düşürme an meselesi
YEREL HABERLER Eskişehirspor Başkanı Akgören: Puan silme ve küme ...
Jandarma hırsızları çadırda yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma hırsızları çadırda yakaladı
Özel Atayurt “Benim Okulum Temiz Belgesini” alan ilk okul oldu Genel Müdürü Hikmet Ertürk; "Tüm çalışmalarımız bizlere emanet edilen öğrencilerimizin daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için"
YEREL HABERLER Özel Atayurt “Benim Okulum Temiz Belgesini” alan ilk ...
Özel Harekatın Polisinin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı Şüphelilerin üzerinden tabanca ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Özel Harekatın Polisinin 'dur' ihtarına uymayan 3 ...
Başkan Küpeli, "İyi ki güçlü bir sanayimiz var'
YEREL HABERLER Başkan Küpeli, "İyi ki güçlü bir sanayimiz var'
Eskişehirspor’a ceza kapıda Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören; “6-7 tane dosyada çok büyük tehlike var" "Puan sildirme, küme düşürülme an meselesi" "Kimse bizden şampiyonluk beklemesin"
YEREL HABERLER Eskişehirspor’a ceza kapıda Eskişehirspor Başkanı ...
Silahla yaralama şüphelisi 5 şahıs polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisi 5 şahıs polis ekiplerince ...
312 sokak hayvanı daha sahiplendirildi
YEREL HABERLER 312 sokak hayvanı daha sahiplendirildi
Günyüzü sulama göletlerinde balık tutmak yasaklandı Göletler, su miktarının azalması sebebi ile daha rahat balık avlanmasını fırsat bilenlerin adeta akınına uğradı
YEREL HABERLER Günyüzü sulama göletlerinde balık tutmak ...
Temiz enerji üretimi devam ediyor
YEREL HABERLER Temiz enerji üretimi devam ediyor
Damada gelenek adı altında zor anlar yaşattılar Önce ağzına emzik soktular, ardından yöreye ait Cezayir oyunuyla kemerle dövdüler
YEREL HABERLER Damada gelenek adı altında zor anlar yaşattılar Önce ...
ESO’dan uluslararası ikili iş görüşmeleri hamlesi
YEREL HABERLER ESO’dan uluslararası ikili iş görüşmeleri hamlesi
Kazım Kurt’tan EBTO’ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kazım Kurt’tan EBTO’ya hayırlı olsun ziyareti
Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü ...
Orhangazispor yeni sezonu açtı
YEREL HABERLER Orhangazispor yeni sezonu açtı
Eskişehir’de şehit acısı Trafik kazasında şehit olan Cihat Şengil'in baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de şehit acısı Trafik kazasında şehit olan ...
Bu hastalık Korona’dan daha çok öldürüyor Kalp krizinde ilk 1 saat çok önemli
YEREL HABERLER Bu hastalık Korona’dan daha çok öldürüyor Kalp ...
Sıcak havalarda 'dehidratasyon' uyarısı Vücuttan aşırı su kaybedilmesi durumu olan 'dehidratasyon'a dikkat Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Uzman Diyetisyeni Figen Esen; "Yüksek sıcaklıklar insan vücudunda sıvı elektrolit kaybına yol açıyor, su ve sıvı tüketimini arttırmalıyız" "Yüzde 15 oranında su kaybı hayati tehlikedir"
YEREL HABERLER Sıcak havalarda 'dehidratasyon' uyarısı Vücuttan ...
Her atık çöp değil Çöpten topladıklarını yeni ve ilginç bir ürünü dönüştürüyor Vatandaşların eski eşyalarının yenilenme talebine de yetişemiyor Hobi olarak başladığı işi büyütüp 6 kişiye de ekmek kapısı açan Ahmet Aldemir; "Atmak çözüm değil, geri dönüşüme değer vermeye ülkemizin ihtiyacı var" "Hurdacı arkadaşların getirdiklerini, çöplerden ilgi çekici eşyaları hiç gocunmadan alıyorum"
YEREL HABERLER Her atık çöp değil Çöpten topladıklarını yeni ve ...
ESOGÜ’de sanal mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER ESOGÜ’de sanal mezuniyet coşkusu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’dan Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi yükseliyor
YEREL HABERLER Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi yükseliyor
Dezenfeksiyon cihazı geliştiren firmaya ziyaret
YEREL HABERLER Dezenfeksiyon cihazı geliştiren firmaya ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X