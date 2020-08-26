TÜBİTAK Başkanı Mandal’dan Rektör Erdal’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK Başkanı Mandal’dan Rektör Erdal’a ziyaret

İHA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Mandal’dan Rektör Erdal’a ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Prof. Dr. Mandal, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Üniversite bünyesinden devam eden ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan araştırma projeleri hakkında bilgi paylaşımda bulunan Rektör Erdal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal’a teşekkür etti.
Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Başkan Mandal’ı uğurlamasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaş su kuyruğunda Kalabak suyu dağıtımdaki aksaklık vatandaşı isyan ettirdi Bir damacana su alabilmek için dağıtım merkezi önünde bekleyenler bir açıklama istiyor Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal: "Sorunun neden kaynaklandığı konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden açıklama bekliyoruz" Vatandaş isyan etti: “Milletin sağlığı ile oynuyorlar”
YEREL HABERLER Vatandaş su kuyruğunda Kalabak suyu dağıtımdaki ...
Kazım Kurt’tan Basın İlan Kurumuna iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Kazım Kurt’tan Basın İlan Kurumuna iade-i ziyaret
Kampüsteki hayvan dostları öğrencileri özlüyor
YEREL HABERLER Kampüsteki hayvan dostları öğrencileri özlüyor
Sarımsak fiyatı bu sene de düşmeyecek Korona etkisi ve üretim azlığı bu yıl da vatandaşların cebini yakacak Geçen sezon ürünü kilosu 40 liradan satılan Taşköprü sarımsağı fiyatının kışın daha da artması bekleniyor
YEREL HABERLER Sarımsak fiyatı bu sene de düşmeyecek Korona etkisi ...
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Narkotim sokak satıcılarının ensesinde Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Narkotim sokak satıcılarının ensesinde Eskişehir'de ...
Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor Yiğit Balbağ: “Tedaviye başladıktan sonra umut beliriyor insanın içinde” Uzm. Dr. Türkan Tünerir: “Şimdi koşu bandında koşabiliyor”
YEREL HABERLER Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi ...
Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (3)
YEREL HABERLER Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü ...
Eskişehirspor Başkanı Akgören: Puan silme ve küme düşürme an meselesi
YEREL HABERLER Eskişehirspor Başkanı Akgören: Puan silme ve küme ...
Jandarma hırsızları çadırda yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma hırsızları çadırda yakaladı
Özel Atayurt “Benim Okulum Temiz Belgesini” alan ilk okul oldu Genel Müdürü Hikmet Ertürk; "Tüm çalışmalarımız bizlere emanet edilen öğrencilerimizin daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için"
YEREL HABERLER Özel Atayurt “Benim Okulum Temiz Belgesini” alan ilk ...
Özel Harekatın Polisinin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı Şüphelilerin üzerinden tabanca ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Özel Harekatın Polisinin 'dur' ihtarına uymayan 3 ...
Başkan Küpeli, "İyi ki güçlü bir sanayimiz var'
YEREL HABERLER Başkan Küpeli, "İyi ki güçlü bir sanayimiz var'
Eskişehirspor’a ceza kapıda Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören; “6-7 tane dosyada çok büyük tehlike var" "Puan sildirme, küme düşürülme an meselesi" "Kimse bizden şampiyonluk beklemesin"
YEREL HABERLER Eskişehirspor’a ceza kapıda Eskişehirspor Başkanı ...
Silahla yaralama şüphelisi 5 şahıs polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisi 5 şahıs polis ekiplerince ...
312 sokak hayvanı daha sahiplendirildi
YEREL HABERLER 312 sokak hayvanı daha sahiplendirildi
Günyüzü sulama göletlerinde balık tutmak yasaklandı Göletler, su miktarının azalması sebebi ile daha rahat balık avlanmasını fırsat bilenlerin adeta akınına uğradı
YEREL HABERLER Günyüzü sulama göletlerinde balık tutmak ...
Temiz enerji üretimi devam ediyor
YEREL HABERLER Temiz enerji üretimi devam ediyor
Damada gelenek adı altında zor anlar yaşattılar Önce ağzına emzik soktular, ardından yöreye ait Cezayir oyunuyla kemerle dövdüler
YEREL HABERLER Damada gelenek adı altında zor anlar yaşattılar Önce ...
ESO’dan uluslararası ikili iş görüşmeleri hamlesi
YEREL HABERLER ESO’dan uluslararası ikili iş görüşmeleri hamlesi
Kazım Kurt’tan EBTO’ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kazım Kurt’tan EBTO’ya hayırlı olsun ziyareti
Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü ...
Orhangazispor yeni sezonu açtı
YEREL HABERLER Orhangazispor yeni sezonu açtı
Eskişehir’de şehit acısı Trafik kazasında şehit olan Cihat Şengil'in baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de şehit acısı Trafik kazasında şehit olan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X