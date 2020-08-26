TÜBİTAK Başkanı Mandal’dan Rektör Erdal’a ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Prof. Dr. Mandal, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Üniversite bünyesinden devam eden ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan araştırma projeleri hakkında bilgi paylaşımda bulunan Rektör Erdal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal’a teşekkür etti.
Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Başkan Mandal’ı uğurlamasıyla sona erdi.
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