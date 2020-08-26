MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Günyüzü İlçe Kongresi gerçekleştirilirken mevcut Başkan Musa Özdemir yeniden seçilerek güven tazeledi
MHP’nin 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde gerçekleştirilen ilçe kongresi Günyüzü Belediyesi Kültür Evi salonunda yapıldı. Genel merkezle yapılan istişareler sonucunda Günyüzü İlçe Başkanı Musa Özdemir, tek listesiyle gittiği kongrede yeniden başkan seçildi.
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