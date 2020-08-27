Özel yetenek sınavına yoğun ilgi

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Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Öğretmenliği Programı’nda eğitim görmek isteyen öğrenci adayları, özel yetenek sınavından geçti.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Öğretmenliği Programında eğitim görmek isteyen öğrenci adayları için özel yetenek sınavı yapıldı. Yeni Koronavirüs (COVID19) hastalığı tehdidine karşı önlemlerin alındığı sınava adayların ilgisi yoğundu. Anadolu Üniversitesi öğrencisi olma ayrıcalığına ulaşmak isteyen öğrenciler Eğitim Fakültesi önünde sosyal mesafe kuralına uygun uzun kuyruklar oluşturdu.

Özel yetenek sınavına bu yıl ilk kez Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği ölçütler doğrultusunda YTYT sıralaması ilk 800 bin içerisinde bulunan adaylar başvuru yapabildi. Programa, 5 tanesi özel gereksinimli olmak üzere toplamda 50 öğrenci kabul edilecek. Buna ek olarak programda, 2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve 5 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı da bulunuyor.

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