Eskişehir´deki uyuşturucuya 4 tutuklama

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4´ü tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 223 gram metamfetamin, 5.6 gram eroin, 15.52 gram bonzai, 0.57 gram kokain, sentetik hap, hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve 64 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 24´ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 1´i kadın 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından kadın şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 4´ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-08-27 14:42:04



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