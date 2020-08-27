Başkan Ataç yeniden encümen üyesi seçildi

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 33. Meclis toplantısı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Sağlıklı Kentler Birliği üye belediyelerinin katıldığı toplantıda, pandemi sürecinde üye belediyelerin edindiği tecrübeler, Korona virüse karşı mücadele teknikleri, belediyelerin salgınla mücadelede oynadıkları roller gibi konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca encümen ve plan bütçe komisyonu üyeleri belirlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı encümen üyeliğine seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Nazan Erşahin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Mutluay, Şırnak Belediye Meclis Üyesi Ferit Batmaz, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Anıl Çetin, Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Sevgi Çölhan’dan oluştu.

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