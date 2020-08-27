SODİGEM yenilenen kadrosuyla çalışmalarına başladı Yeni normalin dijital dünyası bilimsel olarak incelenecek Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin: "Kısa vadede ulusal projeler üzerinden gidip orta ve uzun vadede de uluslararası alana açılmak istiyoruz"

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), yenilenen kadrosuyla vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı.

Yeni dönemde pek çok farklı araştırma alanına yönelmeyi hedeflediğini söyleyen SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ve 8 kişilik ekibi ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Proje odaklı bir çalışma prensibi çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanlarda önemli araştırmalara imza atmayı amaçlayan ekip, ilk toplantılarında süreç değerlendirmesinin yanı sıra incelenecek konu başlıklarını tartıştı. Ekibini oluştururken öncelikli olarak genç, dinamik ve akademik anlamda önemli birikimlere sahip kişileri seçtiğini dile getiren SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, “Çalışma kapsamı olarak ilk toplantımızda belli başlı konu başlıklarını değerlendirdik. Bu bağlamda kripto paraları ele alacağız, henüz insanlar farkında olmasa da bu konunun olumlu ve olumsuz anlamda pek çok şeyi değiştirebileceğini düşünüyoruz. Genel bazda oyun derecelendirme anlamında da önemli bir boşluk olduğunu görüyoruz. Oyunlarımızın kültürel bağlamda değerlendirilmesi ve derecelendirmesinin yanı sıra hangi yaş gruplarına uygun olduğunun belirlenmesi gerekiyor.” Ayrıca, özel gereksinimli bireylerin sosyal medya kullanımı, dijital platformlarda karşılaştıkları zorlukların çözümü ve bu anlamdaki olumlu potansiyel ile yakından ilgilendiklerini belirten Şahin, sanal gerçeklik uygulamalarını da gündemlerinde tuttuklarını söyledi.

Buna ek olarak Şahin “Pandemi süreciyle beraber dijital çözümlerin önem kazandığını, Yeni normalde bu çözümlere katkı sağlamak ve yeni bakış açıları geliştirmek için SODİGEM olarak projeler üretmeye başladıklarını dile getirdi.”

Ulusal ve uluslararası projeler hedeflerimiz arasında

Yapılacak araştırmaların yanı sıra geliştirmeler ile de gerek SODİGEM gerek ise Anadolu Üniversitesi adına etkili akademik çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Şahin, “Bu anlamda sosyal ağ analizine yönelik teknolojiler geliştireceğiz. Bu bir geliştirme süreci ama bu süreç, sosyal ağlara yönelik araştırmaların yapılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturacak. Bunun akademik etkilerinin çok yüksek olacağını öngörüyoruz. Siber aylaklık ve siber zorbalık gibi konuları da ele almak istiyoruz. Bu anlamda da bilimsel süreçlerle ortaya çıkarılması gereken çok şey olduğunu düşünüyoruz. Dijital platformlarda etik ve hukuk üzerine gideceğiz. Bunların yanı sıra SODİGEM’in çalışma alanlarından biri olan dijital veri güvenliğine de inceleyeceğiz. Bunu hem veri güvenliği anlamında teknik olarak ele alacağız, hem de sosyal anlamda güvenli internet kullanımı gibi boyutlarda değerlendireceğiz” dedi.

SODİGEM olarak bilimsel projeler geliştirecek olmaktan ve dijital anlamda bireylere farkındalık kazandıracak olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Şahin, “Biz bu planlarımızı bilimsel temellere dayandırarak gerçekleştirmek istiyoruz. Kısa vadede ulusal projeler üzerinden gidip orta ve uzun vadede de uluslararası alana açılmak istiyoruz. Bu gibi projelerde yer almak, Anadolu Üniversitesi’nin akademik literatüre önemli katkılar yapmasını sağlayacak ve ülkemizin bu alandaki uluslararası çalışmalara kaynaklık etmesine de vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

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