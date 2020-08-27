Siren sesleri arasında hayata gözlerini açtı Yabancı uyruklu anne hastaneye götürülürken 112 Acil Servis ambulansında doğurdu Ambulans ekibinin çabası ile dünyaya gelen erkek bebek ve annesi Eskişehir Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı

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Eskişehir’de yabancı uyruklu bir anne, hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta doğum yaptı.

Erenköy mahallesinde yaşayan bir annenin doğum sancıları başlayınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen eve gelen Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı ekip, anneyi hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada doğumun başlaması ile birlikte ambulansta görevli Gülşah Kaya, Demet Kara Özgür ve Hasan Hüseyin Candoğan doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Anne ve erkek bebeğinin sağlıklı bir şekilde Eskişehir Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldığı öğrenildi.

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