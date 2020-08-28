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Diafon hırsızları yakalandı Üç mahalledeki apartmanların diafonlarını çalarak sattılar

İHA

Eskişehir'de, apartmanların diafonlarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Diafon hırsızları yakalandı Üç mahalledeki apartmanların diafonlarını çalarak sattılar

Eskişehir'de, apartmanların diafonlarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; Çamlıca, Büyükdere ve Gültepe mahallelerindeki apartman girişlerinde konumlandırılan daire diafoların çalınması konusuyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli M.F.K. (21) ile Ş.Ö.'nün (27) kimliklerini tespit ederek yakaladı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan hırsızlık mallarını satın aldığı tespit edilen U.S. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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