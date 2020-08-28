Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den başsağlığı mesajı Küpeli, "Artık çevre yolu acilen yapılmalı, mevcut yol trafiği kaldırmıyor"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, bugün çevre yolunda yaşanan kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken yeni çevre yollarının acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

Küpeli, açıklamasında, “Mevcut çevre yolu artık sabah akşam bu sıkışık trafiğin yükünü ve hataları asla kaldırmıyor, sürekli kazalar oluyor ve yaşanıyor. Yıllardır tüm yetkililere dile getirdiğimiz kuzey ve güney çevre yollarının acilen yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bu kaza bir kere daha gösterdi. Artık gereken yapılsın” ifadelerinde bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan bir fabrikaya personel taşıyan servis otobüsünün çevre yolunda kaza yapmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küpeli, “Bugün güne çok acı bir haberle uyandık. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizde üretim yapan bir fabrikaya personel taşıyan servis otobüsü EskişehirAnkara Karayolu otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi. Kazada, 2 kardeşimiz hayatını kaybederken, 12 kardeşimiz ise yaralandı. Bu haber bizleri derinden üzdü. Elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.

Mevcut çevre yolunun artık trafiği kaldırmadığını aktaran Küpeli, “Mevcut çevre yolu artık sabah akşam bu sıkışık trafiğin yükünü ve hataları asla kaldırmıyor, sürekli kazalar oluyor. Bugün yaşanan bu elim kaza bize çevre yolunun Eskişehir Sanayisine yetmediğini bir kez daha hatırlattı. Yıllardır dile getirdiğimiz kuzey ve güney çevre yollarının ne kadar zaruri olduğunu gösterdi. Artık gereken yapılsın. Bir kez daha bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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