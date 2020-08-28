Firari şüpheliler Narkotim tarafından yakalandı Gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceki günlerde Narkotim ekiplerince düzenlenen operasyonda firari olan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 25 Ağustos günü eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan firari olan 2 şüpheli yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Polis ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan 1 şahsa yapılan GBT sorgusunda narkotik konuları haricinde 3 adet aranması olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu şahıslarla birlikte yakalanan 1 şüpheliye de Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı ve aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 1’i kadın 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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