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Eskişehir Valiliği´nden `Kalabak Suyu' soruşturması

DHA

Eskişehir Valiliği´nden `Kalabak Suyu' soruşturması


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Valiliği, büyükşehir belediyesine bağlı olan Kalabak Su Dolum Tesisleri'nde, kullanım ömrü geçmiş damacanaların satış ağından çıkarılmasının ardından başlayan 'su' kriziyle ilgili soruşturma açıldığını açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na bağlı olan Kalabak suyu satışlarında kullanılan 12 litrelik damacanaların, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen 5 yıllık kullanım ömürlerinin dolmasına rağmen dağıtımda yer aldığı belirlenmesi üzerine yaşanan su krizi devam ediyor. Mahallelerine dağıtım araçlarıyla su gelmeyenler kendi araçlarıyla dolum tesisleri önünde kuyruk oluşturarak su satın almaya devam ediyor.
Eskişehir Valiliği ise medyada yer alan haberlerin ardından su kriziyle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada suç işlendiğinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilerek, "İlimizde üretilen ve damacanalarda tüketime sunulan Kalabak Suyu'nun imha edilmesi gereken damacanalarla satışının yapılarak halk sağlığının riske atıldığı konularının yerel basında ve sosyal medyada yer aldığı görülmüştür. Söz konusu iddialarla ilgili araştırma başlatılmış olup, suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.
GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETMİŞTİ
Eskişehir´de kullanım süresi geçmiş damacanalar nedeniyle yaşanan su krizi nedeniyle, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Suat Balcı´nın istifasını istemiş ve Balcı önceki gün görevinden ayrıldığını açıklamıştı. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2020-08-28 14:19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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