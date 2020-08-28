Cep telefonu hırsızı yakalandı

Eskişehir'de üç ayrı kamyonetten üç adet cep telefonu çalarak satan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 623 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet ve Merkez Yeni mahallerinde üç ayrı kamyonet cinsi araç içerisinde 8 bin 500 TL değerindeki üç cep telefonunun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin araştırma çalışmaları neticesinde şüphelinin (A.A.) isimli şahıs olduğu tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.A. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şüphelinin çalmış olduğu cep telefonlarını sattığı T.K. isimli şahıs hakkında ise hırsızlık malı satın almaktan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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