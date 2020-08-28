Suç makineleri polis ekiplerince gözaltına alındı Yaralama, öldürmeye teşebbüs ve silahla mala zarar verme gibi birçok olaya karıştıkları ortaya çıktı Gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi

Eskişehir'de, çeşitli tarihlerde kentte yaşanan yaralama, öldürmeye teşebbüs, silahla mala zarar verme gibi birçok olaya karışan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Edinilen bilgiye göre; kentte 2223 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen, 'Kasten Yaralama, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahla Mala Zarar Verme' gibi 4 farklı olayla ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu olaylarla ilgili 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 33 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli 13 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmek üzere önce sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Şehir hastanelerine götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolleri sonrası şüpheliler adliyeye gönderildi.

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