Eskişehir´de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)



HAYATINI KAYBEDENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir´de, servis otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden beyaz eşya fabrikası işçileri Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Eskişehir Adliyesi´nde zabıt katibi olan Hatice Bayramoğlu ile evli olan ve 2 çocuk babası Hüseyin Bayramoğlu (35) için Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi Yeni Camii´nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakip kılınan namaza Bayramoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile fabrikadan mesai arkadaşları katıldı. Hüseyin Bayramoğlu, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı´nda toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden diğer fabrika işçisi Zuhal Boz için ise oturduğu Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi´ndeki Yavuz Sultan Selim Camii´nde cenaze namazı kılındı. Namaza Boz´un ailesi, yakınları ve fabrikadan mesai arkadaşları katıldı. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Boz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Eskişehir-Ankara çevreyolu otogar mevkiinde meydana gelen kazada devrilen servis otobüsünün sürücüsü Mehmet İlik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. İlik, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-08-28 17:47:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.