Kazada ölen işçiler son yolculuklarına uğurlandı Servis aracının şoförü gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen işçiler son yolculuklarına uğurlandı Servis aracının şoförü gözaltına alındı

İHA

Eskişehir'de, işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen işçiler Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada ölen işçiler son yolculuklarına uğurlandı Servis aracının şoförü gözaltına alındı

Eskişehir’de, işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen işçiler Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı.
Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Eskişehir Ankara karayolu üzerinde 26 S 0283 plakalı Mehmet İ. idaresindeki servis otobüsü, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp otogar önünde bulunan yeşil alana devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda Acil Sağlık ve polis ekipleri sevkedilirken fabrika işçisi 35 yaşındaki Hüseyin Bayramoğlu ve 27 yaşındaki Zuhal Boz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Eskişehir Adliyesi'nde Zabıt Katibi Hatice Bayramoğlu ile evli olan 2 çocuk babası Hüseyin Bayramoğlu, Zincirlikuyu Mahallesi Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, merhumun ailesinin yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve mesai arkadaşları katıldı.
Zuhal Boz’un cenaze namazı ise, ikindi namazına müteakiben Aşağısöğütönü Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii’nde kılındı. Cenaze namazlarının ardından Bayramoğlu ve Boz, defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.
Öte yandan kazaya sebebiyet veren aracın şoförü Mehmet İ., yapılan sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesini ilk 10 binden 489 öğrenci tercih etti
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesini ilk 10 binden 489 öğrenci ...
Eskişehir´de silahlı saldırı şüphelisi 13 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de silahlı saldırı şüphelisi 13 kişiye ...
Eskişehir´de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ...
ESTÜDAM’dan Iraklı sağlık çalışanlarına tıbbi konferans
YEREL HABERLER ESTÜDAM’dan Iraklı sağlık çalışanlarına tıbbi ...
Avrupa İnme Organizasyonu'ndan ESOGÜ'ye ödül Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve ESOGÜ İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Avrupa İnme Veri Bankası Koordinatörü olarak seçildi
YEREL HABERLER Avrupa İnme Organizasyonu'ndan ESOGÜ'ye ödül Nöroloji ...
Beylikova'ya 2 milyon 650 bin lira maliyetle yeni spor tesisi Modern sentetik çim saha ve soyunma odaları yapım işleri son hız devam ediyor
YEREL HABERLER Beylikova'ya 2 milyon 650 bin lira maliyetle yeni ...
Eskişehir´de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir´de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ...
Ekonomik Güven Endeksi Ağustos’ta yükseldi
YEREL HABERLER Ekonomik Güven Endeksi Ağustos’ta yükseldi
ESOGÜ’nün kontenjanları doldu
YEREL HABERLER ESOGÜ’nün kontenjanları doldu
Suç makineleri polis ekiplerince gözaltına alındı Yaralama, öldürmeye teşebbüs ve silahla mala zarar verme gibi birçok olaya karıştıkları ortaya çıktı Gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Suç makineleri polis ekiplerince gözaltına ...
Cep telefonu hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızı yakalandı
Eskişehir Valiliği´nden `Kalabak Suyu' soruşturması
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği´nden `Kalabak Suyu' soruşturması
Başkan Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu "Tüm çabamız çocuklarımız için"
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde ...
Firari şüpheliler Narkotim tarafından yakalandı Gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Firari şüpheliler Narkotim tarafından ...
Karısını öldürüp polisi aradı 63 yaşındaki cinayet zanlısı Hicazi Sülükoğlu ifadesinde karısını suçladı: "'Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım, sen de kahrından öleceksin’ gibi cümleler kuruyordu”
YEREL HABERLER Karısını öldürüp polisi aradı 63 yaşındaki cinayet ...
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ...
Üç üniversite sağlıklı ve güvenli yükseköğretim için seferber oldu
YEREL HABERLER Üç üniversite sağlıklı ve güvenli yükseköğretim için ...
Odunpazarı’nda parklarda sabah sporu devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda parklarda sabah sporu devam ediyor
Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den başsağlığı mesajı Küpeli, "Artık çevre yolu acilen yapılmalı, mevcut yol trafiği kaldırmıyor"
YEREL HABERLER Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den başsağlığı ...
Mahmudiye’de 5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunun yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Mahmudiye’de 5 bin ton kapasiteli soğuk hava ...
Yerlerini değiştirince bilinmez oldular Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı yeni yerinde ziyaretçilerini bekliyor Stant sorumlusu Zübeyna Kabasakal; "Daha önce yerimiz biliniyor ve tanınıyorduk, yeni yerimizi bilen pek yok"
YEREL HABERLER Yerlerini değiştirince bilinmez oldular Odunpazarı ...
TEI’ye 3. Kez “En İyi İşverenler” Çalışan Bağlılığı Özel Ödülü
YEREL HABERLER TEI’ye 3. Kez “En İyi İşverenler” Çalışan Bağlılığı ...
İnönü’de yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ...
Silahla yaralama şüphelileri yakalandı Mahkeme şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelileri yakalandı Mahkeme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X