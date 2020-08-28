Eskişehir´de silahlı saldırı şüphelisi 13 kişiye gözaltı

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 4 'silahla kasten yaralama' ve 'öldürmeye teşebbüs' olaylarına ilişkin operasyon düzenleyen polis ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 4 farklı silahla kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-08-28 18:36:59
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