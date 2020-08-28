Anadolu Üniversitesini ilk 10 binden 489 öğrenci tercih etti

Anadolu Üniversitesi, 2020 yılı YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek kontenjan doluluk oranlarıyla dikkat çekti.



Öğrenci kenti profiliyle öne çıkan Eskişehir’in en köklü yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi, aday öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor. Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye 188’incisi ve 685’incisinin tercihi Anadolu Üniversitesi oldu. Türkiye sıralamasında ilk 5 bin içinde bulunan Türkiye 2 bin 319’uncusu dahil 36 öğrenci de Anadolu Üniversiteli olmaya hak kazandı. Ayrıca sıralaması 5 bin ile 10 bin arasında bulunan 489 öğrenci ve 10 bin ile 20 bin arasında yer alan 315 öğrenci Anadolu Üniversiteli olmanın ayrıcalığına sahip oldu.



Öte yandan Anadolu Üniversitesinin, 2020 yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans ve lisans (2 program dışında) kontenjanlarının doluluk oranları yüzde 100’e ulaştığı öğrenildi.

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