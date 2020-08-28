Eskişehir´de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (3)

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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TUTUKLANDI

Eskişehir-Ankara çevreyolu otogar mevkisinde meydana gelen kazada devrilen servis otobüsünün sürücüsü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece `taksirle ölüme neden olma´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kazada Organize Sanayi Bölgesi´nde yer alan beyaz eşya fabrikasında çalışan Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2020-08-28 21:59:02



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