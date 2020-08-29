Eskişehir´de 4 saldırının failleri yakalandı; 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, 4 ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9´u tutuklandı, 4´ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 4 silahlı saldırıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonunda, eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı opreasyonda, 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından `suç islemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde adam öldürmeye tam teşebbüs, adam yaralamak, halkta korku ve panik yaratmak' suçlarından
adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9´u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4´ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-08-29 10:45:39
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