Zehir tacirleri yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 4,65 gram metamfetamin maddesi, 1 Adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 865 TL para ele geçirildi. 2 Şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 1 Şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan şube müdürlüğümüzde yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.