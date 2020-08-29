Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Erdal, Karacahisar Kalesi arkeolojik kazılarının büyük önem arzettiğini belirterek, "Osmanlı tarihimizden geriye kalan ciddi kazanımlardan biri de burası. Üniversitemizin verdiği destekler ile birlikte, bu kazının sonlanması gerçekten çok önemli” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi, Karacahisar’da yürüttüğü titiz çalışmalarla Osmanlı Beyliği’nin kuruluş dönemine ışık tutuyor. Rektör Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. İbrahim Kaya ile birlikte Anadolu Üniversitesi Karacahisar Kalesi kazı alanını ziyaret etti. Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Rektör Erdal ve üniversite yönetimine kazı alanı ve çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kazı çalışmalarını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih Bölümü akademisyenlerinden ve öğrencilerinden oluşan 32 kişilik bir ekip sürdürüyor. Karacahisar Kalesi kazı alanını yerinde inceleyerek akademisyenler ve öğrencilerle sohbet eden Rektör Erdal, Karacahisar Kalesi çalışmalarının Anadolu Üniversitesi tarafından sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Cumhurbaşkanlığı kararı ile 12 aylık kazı statüsünde çalışmalar devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle ve Eskişehir Valiliği’nin destekleriyle çalışmaları devam eden Karacahisar Kalesi kazı alanı çalışmaları, 2020 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanı Kararlı ve 12 aylık kazı statüsünde devam edecek. Osmanlı’nın devletleşme serüveninin ilk adımı olarak bilinen Karacahisar Kalesi, birçok açıdan tarihsel önem taşıyor. Osmanlı Beyliği’nin elde ettiği ilk kale olma özelliğini taşımanın yanı sıra Osman Gazi adına sikke basıldığı ve ilk hutbenin de burada okunduğu biliniyor. Anadolu Üniversitesi’nin sürdürdüğü kazı faaliyetleri ise Osmanlı tarihinin anlaşılması için büyük önem taşıyor. Osmanlı’nın ilk yıllarına dair detaylı bir belge bulunmaması nedeniyle Karacahisar Kalesi çalışmalarındaki her gelişme, beyliğin kurulma sürecindeki saklı kalmış noktaların ortaya çıkarılmasını sağlıyor.



Rektör Prof. Dr. Erdal: “Osmanlı tarihinden bize kalan ciddi bir kazanım”

Karacahisar Kalesi’nin Türk tarihinde büyük bir önemi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “Karacahisar Kalesi’ni yerinde ziyaret etmek oldukça keyif ve gurur verici. Tarihi bilgiler her zaman doğru bilgiyi ortaya çıkarmak anlamında çok önemlidir. Kaldı ki, burada kendi tarihimizden bahsediyoruz ve Osmanlı tarihimizden geriye kalan ciddi kazanımlardan biri de burası. Üniversitemizin verdiği destekler ile birlikte, bu kazının sonlanması gerçekten çok önemli” diye konuştu.

“Karacahisar Kalesi gerçekleri ortaya çıkarmak anlamında büyük önem taşıyor”

Anadolu Üniversitesi olarak Karacahisar Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarını desteklemekten gurur duyduklarını dile getiren Erdal, “Arkadaşlarımız burada titiz bir çalışma gösteriyor. Tarihi arşivler ile birlikte bu kazı bulgularını desteklemek suretiyle bilimsel bir çalışma yürütülüyor. Bu anlamda, yazılan ve yazılmayan tarihimizdeki gerçekleri ortaya çıkarmak anlamında Karacahisar Kalesi büyük önem taşıyor. Burası tarihi 1299’a giden ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilk hutbesinin okunduğu yer ve bunun ortaya çıkmış olması gerçekten gurur verici” şeklinde aktardı.

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