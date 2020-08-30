Eskişehir´de 30 Ağustos kutlaması



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız´ın yanı sıra Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Emniyet Müdürü Engin Dinç ve askeri erkan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla başlayan törende Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Hava Pilot Yüzbaşı Burçin Bora, 30 Ağustos Zaferi´nin Türk tarihine altın harflerle yazılan bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyledi. Zaferin Türkiye Cumhuriyeti´nin temelini oluşturduğunu kaydeden Bora, "30 Ağustos Zaferi Türk milletinin tek başına onurlu ve erdemli kimliği ile kazandığı mucizeyi bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Türk milletinin elde ettiği bu inanılmaz başarı dünyanın esaret altındaki diğer uluslara kendilerinden çok güçlü olan emperyalist devlete karşı nasıl bir mücadele verilmesi gerektiği konusunda cesaret vermiş ve örnek olmuştur. Unutulmaması gerekir ki kazanılan bu zafer, aynı zamanda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti´nin ve Atatürk devrimlerinin müjdecisi ve sarsılmaz temeli olmuştur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-08-30 11:25:49



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