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Odunpazarı’nda TİS Ek Protokolü imzalandı Protokolde kadına karşı şiddet ve sigara maddeleri de bulunuyor

İHA

Odunpazarı Belediyesi'nde Belediye İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı. Önemli maddelerin yer aldığı ek protokol, kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için "Eşi, çocukları, anne ve babasına şiddet uygulayan personellerin iş akitleri disiplin kurulu ile derhal fes edilecek" maddesi bulunuyor.

Odunpazarı’nda TİS Ek Protokolü imzalandı Protokolde kadına karşı şiddet ve sigara maddeleri de bulunuyor

Odunpazarı Belediyesi’nde Belediye İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı. Önemli maddelerin yer aldığı ek protokol, kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için “Eşi, çocukları, anne ve babasına şiddet uygulayan personellerin iş akitleri disiplin kurulu ile derhal fes edilecek” maddesi bulunuyor.
Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Belediyeİş Sendikası arasında 1 Temmuz 2019 30 Haziran 2021 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesine (TİS) ek protokol imzalandı. Taşerondan şirket bünyesine geçen personeller için geçerli olan ek protokol, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçerli olacak. 10 aylık bir süre için geçerli olan ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Ek Protokolü imza töreni, Odunpazarı Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi. İmza törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, sendika yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin katıldı.
TİS Ek Protokolü ile ilk altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 7 olmak üzere toplam 6+7 ücret zammını yapıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işçilere 363 TL bayram ikramiyesi ödenecek. 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile de işçilere geriye dönük hakları ödenecek. ‘Eşit işe eşit ücret’ prensibinin yer aldığı ek protokolde, kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek içinde bazı maddeler yer alıyor.

‘Şiddet uygulayanın iş akdi fesh edilecek’
Ayrıca kadına yönelik şiddete karşı çeşitli çalışmalar yapan; İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmak istenmesine tepki göstererek evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi Kitapçığı dağıtan; belediye birimlerine ve Odunpazarı’nın yoğun olarak kullanılan meydanlarına İstanbul Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin yer aldığı pankartlar asan Odunpazarı Belediyesi, TİS ek protokolüne kadına yönelik şiddeti de ekledi. TİS ek protokolüne göre “Eşi, çocukları, anne ve babasına şiddet uygulayan personellerin iş akitleri disiplin kurulu ile derhal fesh edilecek” diye belirtildi.
İş yerinde, Türkiye’nin taraf olarak onayladığı uluslararası sözleşmeler, anayasa ve mevzuat gereği kadınerkek eşitliğine ilişkin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine ilişkin eğitim çalışmaları, çalışan kadınlara yönelik olası fiziksel, psikolojik, sözel ve cinsel her türlü taciz ve şiddetin önlenmesi için gerekli önlemler alınacak. Yine TİS ek protokolüne göre kadın ve erkek arasında fırsat eşitliği sağlanacak. TİS Ek Protokolünde Kadınlar meslek hayatında önemli bir engel olan ‘cam tavan sendromun’a karşı da madde yer alıyor. Ek protokole göre “Mesleki eğitim, kariyer ilerlemesi olanaklarından kadın çalışanların da yeterli biçimde yararlanması için de kadın ve erkekler arasında ücret eşitliğinin temini ve eş değerde eşit ücret prensibi için değerlendirme ve çalışmalar yapılacak.”

'Sigarayı bırakana 5 gün izin'
Ayrıca TİS ek protokolünde işçileri ‘sigarayı bırakmaya’ özendirecek bir madde de yer alıyor. Bu madde kapsamında; sigarayı bıraktığı kurum doktorunca tespit edilen işçilerin, bir defaya mahsus olmak üzere yıllık izinlerine 5 gün ilave edilecek. Yemek yardımının 11 TL’ye, yakacak yardımının ise 40 TL’ye yükseltildiği ek protokol kapsamında Ekim ve Nisan aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ikramiye ödenecek.
TİS Ek Protokolünün hayırlı olmasını dileyen Başkan Kurt, bu protokolün 10 aylık bir süreyi kapsadığını belirtti. 30 Haziran 2021 tarihinde yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanacağına dikkat çeken Başkan Kurt, “Belediyeİş Sendikası ile Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nde çalışmakta olan işçilerimizin ücretlerinde mevcut imkanlar dahilinde iyileştirme yaparak toplu iş sözleşmesi ek protokolünü gerçekleştirdik. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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