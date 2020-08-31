4-6 yaş Kur'an kursları kapılarını açıyor

Tepebaşı Müftülüğü, 46 yaş gurubu minikler için düzenlenen Kur'anı Kerim kursu kayıtlarını başlıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 46 yaş Kur'an kurslarını 28 eylül'de açacağını duyurdu. Tepebaşı Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Şehit Erdar Ege 46 yaş grubu Kur'an kursu ve Hatboyu Sevgi Çiçekleri 46 yaş grubu Kur'an kursu 7 Eylül'de öğrenci kayıtlarına başlayacak. Korona virüs pandemisine karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çeken yetkililer, kayıt esnasında gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ve detaylı bilgiye kursların sosyal medya hesaplarından veya iletişim numaralarından ulaşılabileceğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.