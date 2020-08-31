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Ulaşım ve trafikte 5 sorun belirlendi Eskişehir Sanayi Odası, sanayi bölgelerine ulaşım sorununu bakanlıklara iletti

İHA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), kentin önemli sorunlarından ulaşım ve trafik konusuna dikkat çekmek, farkındalığı arttırmak ve sorunların ortadan kalkması adına girişimde bulunmak amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile resmi olarak temasa geçti.

Ulaşım ve trafikte 5 sorun belirlendi Eskişehir Sanayi Odası, sanayi bölgelerine ulaşım sorununu bakanlıklara iletti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), kentin önemli sorunlarından ulaşım ve trafik konusuna dikkat çekmek, farkındalığı arttırmak ve sorunların ortadan kalkması adına girişimde bulunmak amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile resmi olarak temasa geçti.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere TOBB aracılığı ile Ankara’da Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıklarına, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, Eskişehir Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazı ile taleplerimizi ilettik. Bu noktada resmi yazılarımızda acil çözüm bekleyen beş önemli sorunu ilgili makamlara sunduk. Bu sorunlar; Kuzey Güney çevre yollarının yapılması, Mevcut çevre yoluna yan yollar yapılarak trafiğin hafifletilmesi, Sanayi bölgelerine tramvay, metro, banliyö ile toplu ulaşım sistemlerinin getirilmesi, Eskişehir OSB girişinin trafik akış ve güvenliğini sağlayacak şekilde modernize edilmesi, TEKSAN ve çevre sanayi bölgelerinin üst geçit yol sistemi ile Eskişehir OSB ‘ye bağlanmasıdır." diye belirtti.
Bu konudaki taleplerinin devam edeceğinin altını çizen Kesikbaş, “Kentin batıya, sanayinin doğuya doğru planlı şekilde büyütüldüğü Eskişehir’de ulaşım her geçen gün maliyeti, zaman kaybını, konfor problemini, trafik ve çevre kirliliğini arttırmakta. Bugün Eskişehir sanayi bölgelerinde bulunan Eskişehir OSB, KOBİ OSB, ESTİM, Oto Galericiler Sitesi, EMKO ve TEKSAN dikkate alındığında, bu bölgelerde çalışan 75 bin üzerinde kişinin olduğunu biliyoruz. Böylesine yüksek bir insan hareketliliği sadece mevcut çevre yolu üzerinden ve lastik tekerlekli araçlarla taşınmaya çalışılmakta. ESO olarak sesimizi duyurmayı, sorunlarımızı bakanlıklara iletmeyi, Eskişehir sanayisi ve kentine değer katan çalışanlar adına bu sorunların çözüme kavuşturulmasını bir borç biliyoruz. Eskişehir Sanayi Odası olarak; Eskişehir ve Eskişehir sanayisi için, sanayinin yoğunlaştığı bölgelere (Eskişehir OSB, KOBİ OSB, Estim, Emko, Teksan, Tornacılar ve Oto Galericiler Sanayi Sitesi) hafif raylı sistemlerin çok hızlı bir şekilde getirilmesini, KuzeyGüney çevre yollarının yapılmasını, Eskişehir OSB girişinin yonca geçişe uygun hale getirilmesini, TEKSAN Sanayi Sitesi’ni Eskişehir OSB’ye bağlayacak bir üst geçidin acil olarak inşa edilmesini talep ediyoruz” dedi.

“KuzeyGüney Çevreyolu ve Eskişehir sanayi bölgelerine raylı sistem talep ediyoruz”
Başkan Kesikbaş açıklamasına şöyle devam etti:
“Eskişehir Sanayi Odası olarak yılların güncel problemini çözmek adına bir fikir ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilgili bakanlıklara gönderdiğimiz talep ve öneriler ile her gün işine gidip gelen, sanayimize ve kentimize değer katan on binlerce kişinin derdine çözüm üretmek istiyoruz. Kalıcı çözüm olarak, ilimiz üzerinden geçen transit karayolu trafiğinin şehir trafiğine hiç dahil olmadan, şehrin Kuzey ve Güney yönünde yapılacak iki paralel çevre yolu talep ediyoruz. Bu sayede şehirle ilgisi olmayan trafik kuzey ve güney illerine mevcut trafiğe katılmadan akacak şekilde yönlendirilebilecek. Bir diğer önerimiz ise, her gün işine giderken 1 saatten fazla zaman harcayan çalışanların zaman kaybını azaltmak ve trafik yoğunluğunu önlemek için toplu taşıma olarak tramvay, metro, banliyö gibi alternatiflerle sanayi bölgelerine ulaşımın büyük oranda hafif raylı sistemlerle sağlanmasıdır. Amacımız Eskişehir sanayisi çalışanlarının oluşturduğu değeri, yaşanan zaman kaybından korumak, yoğun trafiğin sebep olduğu problemleri, son dönemlerde ciddi artış gösteren kazaları, can ve mal kayıplarının neden olan bu durumları kalıcı olarak çözmektir. Kent için çalışan, hizmet eden, istihdam yaratan ve üreten sanayicilerimizin beklentisi, çalışanlarının iş yerlerine en güvenli, hızlı, sağlıklı ve ekonomik olarak ulaşmalarının temin edilmesidir.”

“Üst geçit bağlantısı istiyoruz”
ESO Başkanı Kesikbaş, son olarak, “Bilindiği üzere Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 500’ü aşkın üretici firmanın TEKSAN ve çevre sanayi sitelerinde yan sanayi olarak çalışan yüzlerce işletme ile tedarikçi ilişkisi bulunmaktadır. Bu tedarik zinciri nedeniyle her gün binlerce araç TEKSAN ve diğer sanayi sitelerinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne geçiş yapmaktadır. Söz konusu yol güzergahı üzerinde TEKSAN Sanayi Sitesi’ni Eskişehir OSB’ye bağlayacak bir üst geçit yapılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte mevcut Eskişehir OSB girişinin yonca şekline dönüştürülerek modernize edilmesini bekliyoruz. Yapılacak üst geçit ve düzenlemelerle hem trafik ciddi şekilde rahatlatılacak hem de her gün bu bölgelere araçlarla taşınan on binlerce insanın yolu kısaltılacaktır. Bununla birlikte söz konusu bölgede faaliyet gösteren binin üzerinde firma arasındaki ulaşım rahatlatılacak, ekonomik ve çevresel anlamda ciddi kazanımlar elde edilebilecek, maliyet ve zaman kaybı en aza indirilecektir. Eskişehir’de yaşayan nüfusu yakinen ilgilendiren bu yatırımların, şehrin ilgili tüm kesimlerince üzerinde durulması ve desteklenmesi gereken alanlar olduğunu belirtmek isteriz. Eskişehir sanayisinin acil çözüm beklediği söz konusu sorunları, öneri ve taleplerimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” diye konuştu.

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