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Polisin durumundan şüphelendiği şahısların üzerinde uyuşturucu madde çıktı

İHA

Eskişehir'de, polisin şüphelendiği 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Polisin durumundan şüphelendiği şahısların üzerinde uyuşturucu madde çıktı

Eskişehir'de, polisin şüphelendiği 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. Polis ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği uygulama esnasında durumundan şüphelenilen 2 kişi durduruldu. Yapılan aramalarda, şüpheli E.Ç.A. ile E.K.U. isimli şahısların üzerinden metamfetamin maddesi bulundu. Polis, şüpheli şahıslar hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan işlem yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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