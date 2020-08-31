At arabalı hırsız kadınlar kepenk kırarak iş yerine girdi

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Eskişehir'de, bir iş yerinde bulunan malzemeler at arabalı olduğu öne sürülen kadınlar tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, S.A. isimli şahsa ait iş yerine at arabası ile yüzleri kapalı şüpheli 2 kadın geldi. Burada şüpheliler, iş yerine ait kepengi kırarak içeride bulunan malzemeleri çalıp kaçtı. Daha sonra iş yerine gelen S.A., komşularından durumu öğrenerek 155 Polis İmdat Hattına bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi olabileceği değerlendirilen F.M. isimli şahsı arıyor.

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