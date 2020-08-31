Esnaf arasında fotoğraf çekme kavgası

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Eskişehir'de, dükkan komşusu olan iki taraf arasında izinsiz fotoğraf çekimi nedeniyle çıkan kavga karakolluk oldu.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, dükkan komşusu olan O.A., M.A. ve B.Ç. arasında izinsiz fotoğraf çekimi ve bakma sebebiyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın karşılıklı hakarete dönüşmesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ayırarak karakola götürdü.

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