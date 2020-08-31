Polisin şüphelendiği şahıs üzerinden tabanca çıktı

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Eskişehir'de, polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. Polis ekipleri durumundan şüphelendiği A.R.A. isimli şahsı durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında seri numarası olmayan tabanca ve şarjöründe 7 adet mermi ele geçirdi.

Öte yandan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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