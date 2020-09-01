Gelin ve damada Borel taktılar

Eskişehir'de mutluluğun ilk adımı olan bir söz töreninde, gelin ve damada Borel dezenfekte mendili taktılar.
Yerli ve milli olarak, Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle geliştirilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL’in ARGE çalışmaları ve laboratuvar süreçlerinin tamamlanarak seri geçmesinden sonra vatandaşların tercihi hale geldi. Eskişehir'de dünya evine girmeye hazırlanan Ahmet Büyüksarı ve Seda Demir'e takı merasimi esnasında bir yakınları tarafından,Borel dezenfekte mendili takarak Covid19 ciddiyetinin altı çizilmiş oldu. Bu davranışla hayatın bir parçası olmayı sürdüren maske ve dezanfaktanın önemi dile getirilmiş oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.