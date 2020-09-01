Rektör Şenocak’ın 2 Eylül kurtuluş yıl dönümü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, "30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, Anadolu’nun işgalden kurtuluşunun fitilini ateşleyen kıvılcım olmuş, il il, bucak bucak tüm Anadolu’da zafer ve bağımsızlık destanları birer birer yazılmıştır. 2 Eylül 1922 tarihinde de Kurtuluş Savaşımızın kalbinde yer alan Eskişehir, milletimizin üstün gayretleri ve istiklale olan inancı ile düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Burada kazanılan zaferler, Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi yalnızca düşmana karşı değil milletin makus kaderine karşı kazanılmıştır ve bu zaferlerin en büyük mimarı hiç şüphesiz Anadolu’nun fedakar halkıdır. Bu yüzdendir ki Anadolu topraklarında her bir hanede bir mücadele anısı, isimsiz bir kahramanın izleri vardır. Türk halkı bağımsızlıktan yana gösterdiği iradeyi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde destansı bir Kurtuluş Savaşı’na dönüştürmüştür. Vatan topraklarının düşman işgaline karşı savunulmasında üstün bir direnç gösteren Eskişehir’imizin bu onurlu ve gururlu gününü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.