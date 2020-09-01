Belirsizlik işlerini aksatıyor Okul çantası satışlarında durgunluk devam ediyor

Eskişehir'deki okul çanta satıcıları, yüz yüze eğitimin henüz başlamaması sebebi ile önceki yıllarda bu aylarda yoğunlaşan satışlarını arıyor.

Her sene yeni eğitim öğretim yılın başlaması ile birlikte başlayan okul çantası satış sezonunda bu yıl büyük durgunluk yaşanıyor. Derslerin online başlaması, yüz yüze eğitim konusundaki belirsizlik satıcıları endişelendiriyor. Okluların açılıp açılmayacağının henüz kesinlik kazanmaması veli ve öğrencileri de okul malzemelerini alıp almama konusunda kararsız bıraktı. Bu durumda okul çantası satan işletmelere geçen yıllara göre durgunluk yaşattı.

Eskişehir'de bir çanta mağazasının işletmecisi olan Gülşah Akar, yaşadıkları durumu şu ifadelerle anlattı;

“Bizim satışlarımız şuan kötü; çünkü okulların açılıp açılmayacağı belli değil. Gelen müşterilerimiz de çanta almakta kararsız kalıyorlar. Geçen yıllar bu dönemde bir yoğunluk oluyordu, ama bu yıl işler çok durgun. Normalde bu dönem dükkanın tamamen okul çantasından dolu olması gerekiyordu, ama şuan yarısında okul çantası ve yarısında normal kol çantası/beyan çantası var. Okulların kesin açılacağını bilsek dukanın tamamında okul çantası sergileyeceğiz. Eylül ayında açılacak dediler, ama yine uzatma ihtimali varmış. O yüzden maalesef yoğunluk yok şuan. Karantina döneminde de mağazamız açıktı, ama satış yoktu her yerde olduğu gibi.”

Çanta satan esnaf olarak okulların açılmasına beklediklerini anlatan Akar, “Okullar kesin açılırsa önümüzdeki ayda bir yoğunluk bekliyoruz. Açılmayacaksa ya böyle belirsizlik varsa bizim işimizde bu şekilde devam edecek.”



“Okul çantası almak için 100 lirayı gözden çıkarması gerekiyor”

Orta kalitede bir okul çantası almak isteyen bir öğrencinin 100 liraya gözden çıkarması gerektiğini anlatan Gülşah Akar, “Okul çantaları 59 liradan başlıyor ve kalitesine göre 230 liraya kadar okul çantamız mevcuttur. Bir öğrenci orta kalitede olan bir okul çantası almak istiyorsa 100 lirayı gözden çıkarması gerekiyor” dedi.



"Paraşüt bezinden çantaları tavsiye ediyorum"

Akar, daha dayanıklı olduğu için öğrencilere paraşüt kumaştan yapılmış olan çantaları tavsiye ettiğini anlatarak, “Orta okul, lise ve lisans öğrencilere farklı farklı orijinal ürünlerimiz var. Paraşüt kumaşlılar var. Öğrencilere daha çok paraşüt çantasını tavsiye ederim. Paraşüt çantalar daha çok dayanıklı oluğu için öğrenciler için bence iyi bir seçenektir. Bazen kitaplarımız sığmıyor diye şikayet ediyorlar öğrenciler, ama bütün okul çantalar hemen hemen standart boyuttadır. Boyda çok fark olmadığı için bence kalitesine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor” ifadeleri kullandı.

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