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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birinci sırada

İHA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite programları, eKampüs sistemi üzerinden online olarak sunduğu 16 farklı öğrenme malzemesi ile bu alanda öğretim hizmetleri sunan dünya üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birinci sırada

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite programları, eKampüs sistemi üzerinden online olarak sunduğu 16 farklı öğrenme malzemesi ile bu alanda öğretim hizmetleri sunan dünya üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.
20182019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, eKampüs öğrenme yönetim sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile eKampüs platformunda 16 farklı öğrenme malzemesi (canlı dersler, konu anlatım videoları, sesli kitap, sesli konu anlatım özetleri, infografik konu anlatımı, deneme sınavları, özet konu anlatımları, sorularla öğrenelim, nitelik soru vb.) ile kendi öğrenme tarzıyla derslerine hazırlanabiliyor.
Sınavsız İkinci Üniversite programlarına kayıtlar başladı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan ya da üniversitede öğrenim görmeye devam edenler için sunduğu “Sınavsız İkinci Üniversite” programlarına kayıtlar 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. İnternet ve Açıköğretim Sistemi Büroları üzerinden yapılacak kayıtlar 15 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek.
Herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olmuş kişiler, diledikleri 38 ön lisans programından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olmuş kişiler ise diledikleri 38 ön lisans veya 15 lisans programından birine giriş sınavı olmadan kayıt yaptırabilecek.
İkinci Üniversite programlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden “Kayıt Otomasyonu” bağlantısı ile “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecekler. Öğrenciler kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp bankaya ödemelerini yaptıktan sonra, Açıköğretim Sistemi Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.
İkinci Üniversite programları ile bu programlara başvuru ve kayıt bilgilerine ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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