ESBEM Eskişehir’deki tek yetkili merkez olma yolunda ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESBEM Eskişehir’deki tek yetkili merkez olma yolunda ilerliyor

İHA

ESBEM Eskişehir’deki tek yetkili merkez olma yolunda ilerliyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde 2019 yılında kurulan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazandı.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2019 yılı içerisinde lansmanı yapılan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), yasal süreçlerini normal süresinden önce tamamlayarak hayata geçiriyor. Eskişehir’de 12 meslek dalında işgücünün mesleki belgelendirmesini yaparak, büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan merkez, ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazandı. Merkez, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) belgelendirme yetkisini de alarak Eskişehir’deki tek yetkili firma olarak belgelendirme faaliyetlerine başlayacak.
TÜRKAK akreditasyon belgemizi aldık
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva, Eskişehir sanayisinin önemli bir açığını kapatmak için bölge müdürlüğü tarafından kurulan ESBEM’in ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını açıkladı. Yavuz Ayva, merkezin TÜRKAK Akreditasyon yetki belgesini almaya hak kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM) faaliyete başlaması için gerekli olan TÜRKAK ISO 17024 akreditasyon denetimi 0316 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. 2020 yılında belgelendirme faaliyetlerine başlayacak sınav merkezimiz ofis ve sınav denetimlerinden geçerek böylece ilk denetimi tamamlandı. 12 meslek dalında hizmet vermemiz ise yasal prosedürlerce uygun bulundu ve resmi denetim süreci tamamlandı. Tüm denetimleri başarıyla tamamlayan merkezimiz TÜRKAK Akreditasyon Belgesini almaya hak kazandı. Merkezimiz önemli bir süreci başarıyla tamamlamasının ardından yakın zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecini de tamamlayıp, sanayimize hizmet vermeye başlayacağız” dedi.
Sanayiciye hizmet verecek tek yetkili merkez
Ayva, yetki belgesi alan ESBEM’in Eskişehir’deki tek yetkili merkez olacağını aktararak, “Tüm süreçleri tamamladığımız da ESBEM şehrimizde metal, makine, kimya ve plastik ile ulaştırma ve lojistik gibi 4 farklı sektörde sınav ve belgelendirme hizmeti verebilen tek yetkili merkez olacak” ifadelerinde bulundu.
Türkiye’ye ve Eskişehir’e hizmet verecek
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise, yetki belgesinin alınmasının kendilerini mutlu ettiğini, ESBEM’in sadece Eskişehir’e değil aynı zaman da tüm Türkiye’ye hizmet verecek önemli bir merkez olacağını aktardı. Başkan Küpeli, “2019 yılı içerisinde lansmanını yaparak kamuoyuna duyurduğumuz merkezimiz yönetim kurulu arkadaşlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. ISO 17024 TÜRKAK Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan merkezimiz yetki belgesini almaya hak kazandı. Son derece önemli olan bu belgenin alınmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.
Eskişehir sanayisinin ihtiyacını karşılayacak
MYK yetkilendirme sürecinin de tamamlanmasıyla sanayicinin ihtiyaç duyduğu sektörlerde hizmet vereceklerini aktaran Küpeli, “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecinin de tamamlanmasıyla Eskişehir’deki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çelik kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı, metal kesimci ve metal kesim operatörü, metal levha işleme tezgah işçisi ve operatörü, CNC tezgah işçisi ve operatörü, plastik enjeksiyon işçisi ve operatörü ile köprülü vinç operatörü alanlarda çalışanların belgelendirilmesini, EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM) ile sağlamayı hedefliyoruz. Sanayimizdeki çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına önemli katkı sağlayacak olan merkezimizde ilerleyen dönemde mevzuat değişikliklerine bağlı olarak yeni meslek dalları da ilave edilerek çok sayıda meslek dalında belgelendirme hizmeti verilmeye devam edilecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazım Kurt: “98’inci yılı da coşku ve gururla”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “98’inci yılı da coşku ve gururla”
Eskişehirspor taktik ve pas çalıştı
YEREL HABERLER Eskişehirspor taktik ve pas çalıştı
Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birinci sırada
YEREL HABERLER Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada ...
Uzmanı YKS’de hayal kırıklığı yaşayanlara seslendi ESOGÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Aypay; "Hayat uzun bir yolculuktur, büyük amaçlarımız için bir yıl beklemek ya da bir yıl daha emek harcamak asla bir kayıp değildir”
YEREL HABERLER Uzmanı YKS’de hayal kırıklığı yaşayanlara ...
Belirsizlik işlerini aksatıyor Okul çantası satışlarında durgunluk devam ediyor
YEREL HABERLER Belirsizlik işlerini aksatıyor Okul çantası ...
Rektör Şenocak’ın 2 Eylül kurtuluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 2 Eylül kurtuluş yıl dönümü mesajı
Eskişehir'de koronavirüs vakaları ve karantinalar arttı
YEREL HABERLER Eskişehir'de koronavirüs vakaları ve karantinalar ...
Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
YEREL HABERLER Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu ...
Gelin ve damada Borel taktılar
YEREL HABERLER Gelin ve damada Borel taktılar
Polikistik Over hastaları bebek sahibi olabilir mi?
YEREL HABERLER Polikistik Over hastaları bebek sahibi olabilir mi?
(Özel) Sanayici işçi bulamıyor Fabrikalarda iş var, ama işçi yok Eskişehir’de bulunan fabrikalar işçi bulma konusunda sıkıntı yaşıyor Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Eskişehir’de işçi bulmak ile ilgili ciddi sıkıntılar mevcut” Eskişehir’de bir fabrika işletmecisi Sayat Çakır; “İnsanları istihdam etmek için her türlü yola başvuruyoruz ama ne yazık ki bir sonuca ulaşamadık”
YEREL HABERLER (Özel) Sanayici işçi bulamıyor Fabrikalarda iş var, ...
Polisin şüphelendiği şahıs üzerinden tabanca çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphelendiği şahıs üzerinden tabanca çıktı
Esnaf arasında fotoğraf çekme kavgası
YEREL HABERLER Esnaf arasında fotoğraf çekme kavgası
Bu mesajlara dikkat Hediye çeki mesajı sosyal medya hesabından etti
YEREL HABERLER Bu mesajlara dikkat Hediye çeki mesajı sosyal medya ...
At arabalı hırsız kadınlar kepenk kırarak iş yerine girdi
YEREL HABERLER At arabalı hırsız kadınlar kepenk kırarak iş yerine ...
Polisin durumundan şüphelendiği şahısların üzerinde uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Polisin durumundan şüphelendiği şahısların üzerinde ...
"EBB miadı geçmiş damacanaları alarak son kullanma tarihi geçmemiş dolu damacanaları vermek zorunda" Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal: "EBB ayıplı hizmetinin bedelini tüketicilere ödettirmekten vazgeçmelidir"
YEREL HABERLER "EBB miadı geçmiş damacanaları alarak son kullanma ...
Jandarma ekipleri uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi yakaladı Operasyonda 1 kilo kubar esrar, uyarıca haplar ile av tüfeği ve fişekleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi ...
Jandarma kaçak kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma kaçak kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Vergi kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Vergi kaçakçılığı operasyonu
İnternetten kayıt, üniversitede kuyruğu bitirdi
YEREL HABERLER İnternetten kayıt, üniversitede kuyruğu bitirdi
Eskişehir’in imdadına İnönü'deki Martlı suyu yetişti
YEREL HABERLER Eskişehir’in imdadına İnönü'deki Martlı suyu yetişti
Ulaşım ve trafikte 5 sorun belirlendi Eskişehir Sanayi Odası, sanayi bölgelerine ulaşım sorununu bakanlıklara iletti
YEREL HABERLER Ulaşım ve trafikte 5 sorun belirlendi Eskişehir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X