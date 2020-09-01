Altın yatırımcılarına ‘yastık altı’ tavsiyesi Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Arıyürek; “Vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar" “Altın uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracıdır” “Bankalar aradaki rakamı çok yüksek tutuyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın yatırımcılarına ‘yastık altı’ tavsiyesi Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Arıyürek; “Vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar" “Altın uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracıdır” “Bankalar aradaki rakamı çok yüksek tutuyor”

İHA

Altın yatırımcılarına ‘yastık altı’ tavsiyesi Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Arıyürek; “Vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar" “Altın uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracıdır” “Bankalar aradaki rakamı çok yüksek tutuyor”

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, pandemi süreci boyunca altın fiyatlarının artış göstereceğini ve vatandaşların altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini ifade etti.
Yaşanan Korona virüs (Covid19) sürecinde vatandaşların en büyük yatırım kaynağı haline gelen altın fiyatları geçtiğimiz aylarda en yüksek seviyeye ulaştı. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ise vatandaşlara ‘acaba’ dedirtti. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Arıyürek, pandeminin devam ettiği sürece altın fiyatlarında yaşanan artışın devam edeceğini söyledi. Arıyürek, Altının uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade ederken, vatandaşların altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini aktardı.

“Vatandaşlar altınlarını ellerinde tutusunlar”
Arıyürek, "Kurban Bayramından sonra altına yoğun bir talep oldu ve altının fiyatı 520 liraya kadar çıktı. Bir süre sonra altında iniş oldu. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız, gramı 460 liraya indi diye paniğe kapılmamaları gerekiyor. Altın uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracıdır. Altın pandemi dönemi başladığı zaman gramı 315 lirayken, dükkanlarımızı kapattık. Bir ay sonra dükkanlarımızı açtığımızda, altının fiyatı 380 lira oldu. Virüs devam ettiği müddetçe altın fiyatları hep yükselecek. Uzun vadeyi baz aldığımız altın hep yükselecek. Çünkü altının kırdığı rekorları hep tazelediğini gördük. Uzun vadede altın kazanacak. Vatandaşlarımız bizden veya bankadan altın almışlarsa, düştü diye hiç üzülmesinler, mutlaka çıkacak. Hiç paniğe kapılmasınlar. Altınlarını ellerinde tutsunlar” dedi.

“Bankalarda aradaki rakamı çok yüksek tutuyorlar”
Altın alışına hırsızlık olayları sebebiyle bankaların aracılığıyla yapıldığını ifade eden Başkan Arıyürek, “Vatandaşlarımızın bankalara yönelmesinden sebeplerinden biri hırsızlık olaylarının Türkiye’de fazla olması. O yüzden insanlar altın alışsatışlarını bankalardan yapıyorlar. Bankalarda aradaki rakamı çok yüksek tutuyorlar. Yüzde birlik bir vergi var, ama o verginin de üzerinden emtia vermedikleri halde çok yüksek fiyatla alıp satıyorlar. Bizde ise öyle bir şey yok. Daha düşük fiyattan alıp satıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Odunpazarı Belediyesi ile Hacı Bektaşi Veli Derneği arasında cenaze aracı protokolü
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi ile Hacı Bektaşi Veli Derneği ...
ESBEM Eskişehir’deki tek yetkili merkez olma yolunda ilerliyor
YEREL HABERLER ESBEM Eskişehir’deki tek yetkili merkez olma yolunda ...
Kazım Kurt: “98’inci yılı da coşku ve gururla”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “98’inci yılı da coşku ve gururla”
Eskişehirspor taktik ve pas çalıştı
YEREL HABERLER Eskişehirspor taktik ve pas çalıştı
Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birinci sırada
YEREL HABERLER Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada ...
Uzmanı YKS’de hayal kırıklığı yaşayanlara seslendi ESOGÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Aypay; "Hayat uzun bir yolculuktur, büyük amaçlarımız için bir yıl beklemek ya da bir yıl daha emek harcamak asla bir kayıp değildir”
YEREL HABERLER Uzmanı YKS’de hayal kırıklığı yaşayanlara ...
Belirsizlik işlerini aksatıyor Okul çantası satışlarında durgunluk devam ediyor
YEREL HABERLER Belirsizlik işlerini aksatıyor Okul çantası ...
Rektör Şenocak’ın 2 Eylül kurtuluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 2 Eylül kurtuluş yıl dönümü mesajı
Eskişehir'de koronavirüs vakaları ve karantinalar arttı
YEREL HABERLER Eskişehir'de koronavirüs vakaları ve karantinalar ...
Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
YEREL HABERLER Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu ...
Gelin ve damada Borel taktılar
YEREL HABERLER Gelin ve damada Borel taktılar
Polikistik Over hastaları bebek sahibi olabilir mi?
YEREL HABERLER Polikistik Over hastaları bebek sahibi olabilir mi?
(Özel) Sanayici işçi bulamıyor Fabrikalarda iş var, ama işçi yok Eskişehir’de bulunan fabrikalar işçi bulma konusunda sıkıntı yaşıyor Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Eskişehir’de işçi bulmak ile ilgili ciddi sıkıntılar mevcut” Eskişehir’de bir fabrika işletmecisi Sayat Çakır; “İnsanları istihdam etmek için her türlü yola başvuruyoruz ama ne yazık ki bir sonuca ulaşamadık”
YEREL HABERLER (Özel) Sanayici işçi bulamıyor Fabrikalarda iş var, ...
Polisin şüphelendiği şahıs üzerinden tabanca çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphelendiği şahıs üzerinden tabanca çıktı
Esnaf arasında fotoğraf çekme kavgası
YEREL HABERLER Esnaf arasında fotoğraf çekme kavgası
Bu mesajlara dikkat Hediye çeki mesajı sosyal medya hesabından etti
YEREL HABERLER Bu mesajlara dikkat Hediye çeki mesajı sosyal medya ...
At arabalı hırsız kadınlar kepenk kırarak iş yerine girdi
YEREL HABERLER At arabalı hırsız kadınlar kepenk kırarak iş yerine ...
Polisin durumundan şüphelendiği şahısların üzerinde uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Polisin durumundan şüphelendiği şahısların üzerinde ...
"EBB miadı geçmiş damacanaları alarak son kullanma tarihi geçmemiş dolu damacanaları vermek zorunda" Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal: "EBB ayıplı hizmetinin bedelini tüketicilere ödettirmekten vazgeçmelidir"
YEREL HABERLER "EBB miadı geçmiş damacanaları alarak son kullanma ...
Jandarma ekipleri uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi yakaladı Operasyonda 1 kilo kubar esrar, uyarıca haplar ile av tüfeği ve fişekleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi ...
Jandarma kaçak kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma kaçak kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Vergi kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Vergi kaçakçılığı operasyonu
İnternetten kayıt, üniversitede kuyruğu bitirdi
YEREL HABERLER İnternetten kayıt, üniversitede kuyruğu bitirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X