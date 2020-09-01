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Eskişehir’de balık sezonu durgun başladı Sezonun ilk günü hareketsiz geçse de balıkçılar gelecekten umutlu

İHA

Eskişehirli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte açılan yeni sezonun ilk gününe durgun başlarken, önümüzdeki günlerde bu durumun düzelmesini umuyor.

Eskişehir’de balık sezonu durgun başladı Sezonun ilk günü hareketsiz geçse de balıkçılar gelecekten umutlu

Eskişehirli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte açılan yeni sezonun ilk gününe durgun başlarken, önümüzdeki günlerde bu durumun düzelmesini umuyor.
15 Nisan tarihinde başlayan av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından tekneleriyle denize açılan balıkçıların ilk günkü kısmetleri tezgahlara gelmeye başladı. Eskişehirli balıkçılar, havaların sıcak olması sebebiyle yeterince balık avlanmadığını belirtirken, sezonun ilk gününde fiyatların da yüksek olduğu dile getirdi. Fiyatların istenilen seviyelere inmemesi, havaların sıcak olması ve pandemi sürecinin getirdiği zorluklar sebebiyle sezonun ilk gününde balık tezgâhların çoğu boş kalırken, vatandaşların balığa olan ilgisi de yetersiz kaldı. Eskişehirli balıkçılar, 1520 gün sonra havaların serinlemesiyle birlikte verimin ve talebin artacağını düşünüyor. İnsan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağı olan balığın bol avlanması ile birlikte fiyatlarının da inmesi bekleyen balıkçılar, sezonun ilk gününü anlattı.

“Bugün iyi geçmedi, ama bereketli bir sezon bekliyoruz”
Konu ile ilgili konuşan balıkçı Muharrem Şahin, sezonun birinci gününde balık tezgâhlarında gerekli ilgi görülmediği dile getirdi. Şahin, “Sezon yeni başladı. Hayırlısıyla tam mevsimi olan sardalya balığı ile başladı. Hamsi bugün pek yoktu denizde. Ama bereketli bir sezon, bolluk olacağı görünüyor şuan. Sezonun birinci günleri her zaman böyle olur. Biraz ağır olur. Havanın da sıcak olması nedeniyle insanlar da biraz ağır yaklaşıyor balığa. Ancak ortalama 1015 gün sonra hızlanır ve balıkta çok yoğun bir kalabalık olur” diye konuştu.

Fiyatlar hayli yüksek
Av sezonun açılmasıyla yeni sezona giren balıkçı Şahin, ilk günde gelen balıkları ve fiyatlarını anlattı. Şahin, “Bugün sardalya, istavrit, mezgit, çupra, deniz levreği, kaya levrek geldi. Karadeniz hamsisi fazla yok. Şuan bu mevsimde en çok gelen sardalya balığımızdır. Şuan sardalya balığını 20, çupra, levrek 35, mezgit 3550 lira arasında, kaya levrek 3540 lira arasında seyrediyor” şeklinde konuştu.
Balık tezgâhlarında vatandaşların ilgisini de dile getiren Şahin, “Sakin, şuan daha pek kimse yok. Ama tek tük balığı sevenler gelip alıyor” diye sözlerine ekledi.

“1520 günde durum düzeltir”
Diğer yandan Eskişehir Çarşı Balık Pazarında bulunun balıkçı Samim Yarıcı ise, “Sezonun ilk günü beklentilerinizi karşıladı mı?” sorusuna cevap vererek, “Yok karşılamadı. Mesela televizyonlarda diyorlar, ‘palamut bol gelecek’, ama palamut yok. Şuan da palamut nerede? Yok. Bulanlardan da 300 gramlık palamut balığın tanesi 30 lira. Bu herkes yiyemez. Ama şuanda sardalya zamanıdır. Sardalyalar nispeten ucuz. 20 liraya satıyoruz kilosu. Hamsi var. Boyu biraz ufak, ama kilosu 20 lira. Bugünlük böyle yani. Havalar soğursa bereket güzel olur. Ama bu sıcak havada tabi balık da pek denizde durduğu yerde durmaz. Soğuk su arıyor balık. O yüzden bir 1520 gün biraz durgun geçer” diyerek anlattı.

Balık fiyatları sürekli değişiyor
Yeni sezondaki balık fiyatlarını da değerlendiren Yarıcı, pahalı fiyatların vatandaşların alım gücünü zorladığını belirtti. Yarıcı, “Balık fiyatları öyle fabrikadan veya tarladan çıktığı gibi değil. Balığın günlük fiyatı değişiyor. Geçen sene balıkçılık pek olmadı. Ama bugün bu ilk günden daha belli olmaz. Havlar da çok sıcak gittiği için balık az çıkar. İlk günü olduğu için millet de balığa pek yaklaşmıyor. Fiyatlar tabi denizden çıkan berekete bağlı. İnşallah, çok çıkar da ucuz satarız. Ama şuan da pek öyle bir ortam yok. Şuan da balık fiyatları biraz pahalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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