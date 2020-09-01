İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir´de kampa girdi



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)İŞİTME Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcuları, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılması planlanan dünya şampiyonasına hazırlık süreci kapsamında Eskişehir´e kampa girdi. İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı üst kurulu üyesi Mehmet Ayaz, "Geçen yıl Avrupa şampiyonasına katılan sporcularımızı burada kampa aldık. Verimli bir kamp süreci geçirmeyi umuyoruz. Bu kamp, pandemi sürecindeki ilk kampımız olacak" dedi.

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, pandemi sürecinin ardından ilk kez Eskişehir´de kampa girdi. 10 sporcunun yanı sıra 4 antrenörün yer aldığı kampta sporcular Şehit Anıl Gül Spor Salonu´nda çalışmalara başladı. 6 Eylül´e kadar sürecek ilk kamp sürecinin dünya şampiyonasına hazırlık niteliği taşıdığını ifade eden İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı üst kurulu üyesi Mehmet Ayaz, "Bugün itibarı ile Eskişehir'de Poomse kampımız başladı. Poomse kampımıza sosyal mesafemizi koruyarak ve maskelerimizi takarak 5 Eylül'e kadar devam edeceğiz. 6 Eylül´de de Poomse Türkiye şampiyonası olacak. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na katılan sporcularımızı burada kampa aldık. Verimli bir kamp süreci geçirmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu.

Kampın pandemi sürecinin ardından ilk kez düzenlendiğini kaydeden Ayaz, "Bu kamp, pandemi sürecindeki ilk kampımız olacak. Bu kampımızla beraber ilerleyen günlerde üç kamp daha yapmayı düşünüyoruz. 2021 yılı Mart ayında dünya şampiyonası ve sonrasında olimpiyatların olma olasılığı çok yüksek. Şu an ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Biz de bu şampiyonaya sporcularımızla, antrenörlerimizle, federasyonumuzla en iyi şekilde hazırlanıp olimpiyat şampiyonu olan takımımızı tekrar zirveye taşıyıp olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kampta 10 sporcuya Dilek Karakuyulu, Mehmet Ayaz, Bengü Alkan ve Fatma Törehan antrenörlük yapıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milli sporcuların salon çalışması

-Çalışmalardan detaylar

-İşaret diliyle sporcuların anlaşması

-Mehmet Ayaz ile röp.

-Salon çalışmalarından genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-09-01 16:36:45



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